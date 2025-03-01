Атака російських дронів на Харків: кількість постраждалих значно збільшилась (фото)

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Окупанти ₴шахедами” поранили 12 людей в Харкові

Російські загарбники здійснили масштабну атаку безпілотниками на Харків. Внаслідок атаки постраждали 12 людей, серед яких двоє дітей. Про це повідосляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

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