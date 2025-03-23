Атака російських дронів на Київ: кількість постраждалих зросла (фото)

У Києві до 10 осіб зросла кількість постраждалих через обстріл росіян у ніч на 23 березня. Ще троє людей загинули, зокрема дитина.

“Троє загиблих, серед них 5-річна дитина, десять постраждалих унаслідок атаки РФ на Київ”, – розповіли в прокуратурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру .

Дніпровський район

За даними слідства, 23 березня близько 00:19 внаслідок атаки БпЛА на Київ пошкоджено багатоповерховий будинок у Дніпровському районі столиці.

“В одній із квартир на останньому поверсі загинула 80-річна жінка. Також пошкоджено ще кілька квартир. У трьох осіб діагностовано гостру реакцію на стрес“, – ідеться в повідомленні.

Крім того, у Дніпровському районі постраждав 29-річний чоловік, який дістав поранення внаслідок падіння уламків безпілотників. Пошкоджено вікна в дитячому садку та ресторані.

Голосіївський район

У Голосіївському районі столиці через ворожу атаку загорілася тимчасова споруда, де жила сім’я з дитиною.

“Загинули 5-річна дівчинка та її 35-річний батько. 26-річну матір дитини госпіталізовано до лікарні”, – додали в прокуратурі.

Інші райони столиці

Також у Подільському та Печерському районах пошкоджено багатоквартирні будинки, у Голосіївському та Шевченківському – понад десять автомобілів.

Наразі на місцях працюють рятувальники та правоохоронці, які документують злочини держави-агресора. Точна кількість постраждалих встановлюється.