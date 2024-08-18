Авіація повітряних сил ЗСУ вразила ще один міст у Курській області РФ

Напередодні Сили оборони уразили міст на Курському напрямку.

Авіація повітряних сил ЗСУ продовжує знищувати логістику російських окупантів. Сили оборони уразили ще один міст на Курщині.

Про це повідомив командир ПС ЗСУ Микола Олещук.

“Авіація Повітряних Сил точними ударами з повітря продовжує позбавляти ворога логістичних спроможностей, що суттєво впливає на хід бойових дій! Вкотре дякую льотчикам за професіоналізм і результат!”, — зазначив він.