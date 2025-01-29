Австралійський доброволець, який воював за Україну і вважався загиблим, знайшовся у російському полоні

Австралійський доброволець Оскар Дженкінс, який воював на боці України і який вважався загиблим, живий. Він потрапив у російський полон.

Про це повідомляє The Guardian.

Австралійський доброволець Оскар Дженкінс, який воював на боці України і який вважався загиблим, живий. Він потрапив у російський полон.

Про це повідомила очільниця МЗС Австралії Пенні Вонг. За її словами, інформацію про Дженкінса їм підтвердила російська сторона.

“Оскар Дженкінс живий та перебуває під вартою. Ми надалі значно занепокоєні його долею як військовополоненого”, – сказала Вонг.

Вона додала, що Австралія чітко наголосила Росії, що Дженкінс – полонений і РФ повинна поводитись з ним відповідно до міжнародного гуманітарного права. Уряд Австралії також закликав Росію відпустити Дженкінса.

“Якщо Росія не надасть Дженкінсу захист, на який він має право відповідно до міжнародного гуманітарного права, наша відповідь буде однозначною”, – сказала міністерка.

Вонг додала, що спілкувалась з главою МЗС України та президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста, та вдячна їм за постійну підтримку громадянина Австралії.

32-річний Оскар Дженкінс працював вчителем. Після початку повномасштабної російсько-української війни він вирушив до України та став на її захист.

У грудні 2024 року у російських телеграм-каналах опублікували відео з Дженкінсом, імовірно, у полоні РФ. Він був у військовій формі, його руки та ноги зв’язали, а обличчя було у багнюці. Йому ставили питання російською та вдарили по голові.

Він назвав себе Оскаром Дженкінсом, і, спілкуючись англійською та українською, сказав, що є вчителем біології, який живе в Австралії та Україні. // Букви