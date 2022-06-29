Байден оголосив про розгортання нових сил у Європі: «Путін порушив мир… США і союзники активізуються»
Німеччина і Італія отримають додаткову ППО.
Президент США Джо Байден анонсував розгортання нових американських сил на європейській території. Він зазначив, що «в якийсь момент Путін порушив мир у Європі… США і союзники активізуються, доводячи, що НАТО потрібніше, ніж будь коли».
Американський журналіст Нік Шіфрін повідомив, що Байден пообіцяв:
- Створити постійний штаб 5-го армійського корпусу США в Польщі
- Розгорнути додаткову ротаційну бригаду в Румунії
- Розгорнути дві додаткові ескадрильї F-35 у Британії
- Покращити ротацію в країнах Балтії
- Надіслати два додаткових есмінці в Іспанію, збільшивши їхню кількість до 6
- Розгорнути додаткову ППО в Німеччині, Італії
BREAKING: @Potus announces new US military deployments to Europe:
1. Create permanent HQ for US 5th Army Corps in Poland
2. Deploy additional rotational brigade to Romania
3. Deploy 2 additional F-35 squadrons to the UK
4. «Enhance» rotational deployments in Baltics
— Nick Schifrin (@nickschifrin) June 29, 2022
Нагадаємо, що нині у Мадриді відбувається саміт країн НАТО. Лідери держав-членів Альянсу мають ухвалити комюніке, в якому статус Росії зміниться зі «стратегічного партнера» на «основну загрозу».
Перед лідерами держав-членів відеозвʼязком виступить президент Володимир Зеленський. // LB.ua