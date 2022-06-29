Байден оголосив про розгортання нових сил у Європі: «Путін порушив мир… США і союзники активізуються»

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Німеччина і Італія отримають додаткову ППО.

Президент США Джо Байден анонсував розгортання нових американських сил на європейській території. Він зазначив, що «в якийсь момент Путін порушив мир у Європі… США і союзники активізуються, доводячи, що НАТО потрібніше, ніж будь коли».

Байден оголосив про розгортання нових сил у Європі: "Путін порушив мир... США і союзники активізуються"

Фото: EPA/UPG

Американський журналіст Нік Шіфрін повідомив, що Байден пообіцяв:

  • Створити постійний штаб 5-го армійського корпусу США в Польщі
  • Розгорнути додаткову ротаційну бригаду в Румунії
  • Розгорнути дві додаткові ескадрильї F-35 у Британії
  • Покращити ротацію в країнах Балтії
  • Надіслати два додаткових есмінці в Іспанію, збільшивши їхню кількість до 6
  • Розгорнути додаткову ППО в Німеччині, Італії

Нагадаємо, що нині у Мадриді відбувається саміт країн НАТО. Лідери держав-членів Альянсу мають ухвалити комюніке, в якому статус Росії зміниться зі «стратегічного партнера» на «основну загрозу».

Перед лідерами держав-членів відеозвʼязком виступить президент Володимир Зеленський. // LB.ua

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