Байден з другої спроби назвав Путіна військовим злочинцем

Президент США Джозеф Байден отримав від журналістки запитання, чи є Путін військовим злочинцем, нащо він відповів «ні». Згодом глава Білого дому підійшов до журналістки та все ж таки назвав Путіна військовим злочинцем.

Про це повідомляє кореспондентка Fox News Жаккі Генріх.

«Я запитала президента Байдена, чи готовий він після всього, що ми побачили, назвати Путіна військовим злочинцем? Спочатку він сказав «ні» та вийшов з кімнати… але потім повернувся, уточнив моє запитання і сказав мені: «Він — військовий злочинець», – розповіла журналістка.

Зазначається, це вперше, коли Байден так назвав Путіна.

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Раніше, після отруєння російського опозиціонера Олексія Навального президент США Джозеф Байден заявив, що президент Росії Володимир Путін «заплатить» за втручання у вибори США, а сам назвав Путіна «вбивцею». У відповідь Путін сказав, що «хто як обзивається, той так і називається», а також побажав здоров’я Байдену. // Суспільне