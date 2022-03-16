Байден з другої спроби назвав Путіна військовим злочинцем

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Президент США Джозеф Байден отримав від журналістки запитання, чи є Путін військовим злочинцем, нащо він відповів «ні». Згодом глава Білого дому підійшов до журналістки та все ж таки назвав Путіна військовим злочинцем.

Про це повідомляє кореспондентка Fox News Жаккі Генріх.

Байден Джозеф

Джо Байден (фото — ЕРА)

«Я запитала президента Байдена, чи готовий він після всього, що ми побачили, назвати Путіна військовим злочинцем? Спочатку він сказав «ні» та вийшов з кімнати… але потім повернувся, уточнив моє запитання і сказав мені: «Він — військовий злочинець», – розповіла журналістка.

Зазначається, це вперше, коли Байден так назвав Путіна.

Раніше, після отруєння російського опозиціонера Олексія Навального президент США Джозеф Байден заявив, що президент Росії Володимир Путін «заплатить» за втручання у вибори США, а сам назвав Путіна «вбивцею». У відповідь Путін сказав, що «хто як обзивається, той так і називається», а також побажав здоров’я Байдену. // Суспільне

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