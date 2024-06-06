Байден заявив, що ЗСУ можуть бити американською зброєю по місцях, звідки росіяни завдають ударів по українських містах

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що американська зброя не буде використана для ударів по Москві чи Кремлю після того, як він дозволив Україні використовувати її по території Росії.

Ведучий запитав Байдена, чи використовувалася вже зброя американського виробництва для ударів по території Росії. Президент не відповів прямо, але дав зрозуміти, що її не можна використовувати для ударів по столиці Росії чи Кремлю.

Її [зброю виробництва США] дозволено використовувати поблизу кордону для ударів по інший бік для відбиття нападу на конкретні цілі в Україні… Ми не дозволяємо завдавати ударів на 200 миль [320 кілометрів] вглиб Росії і ми не санкціонуємо удари по Москві, по Кремлю», – заявив Байден.

Раніше Reuters повідомляв, що Джо Байден прибув до Франції 5 червня на заходи до 80-ї річниці висадки в Нормандії. Його візит покликаний підкреслити відданість союзникам Штатів у Європі.

Нагадаємо, 30 травня видання Politico повідомило, що Байден таємно надав дозвіл Україні на удари по території Росії. Зазначалося, що цей дозвіл стосується бойових дій виключно в районі Харкова.

1 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна має право на самооборону та удари по території РФ західною зброєю. Він зазначив, що вітає рішення партнерів дозволити Києву її застосовувати для ударів по цілях на території Росії. // Дзеркало тижня