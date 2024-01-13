«Бавовна» в Маріуполі й Бердянську: стало відомо про «прильоти» до окупантів (відео)

У тимчасово окупованих Бердянську та Маріуполі вранці 13 січня пролунали потужні вибухи. Попередньо, є влучання в казарму окупантів, а також ураження в порту, який окупанти використовують як військову базу.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів про наслідки «бавовни».

За словами посадовця, у Маріуполі влучання сталося в казарму окупантів на МФК ім. Ілліча в районі 3-го депо ТТУ.

«Цілком можливо – уламками власної ППО. Проте, одразу після «вообще ничего не произошло пожежі» окупанти почали масово переміщати живу силу та техніку до Приморського району Маріуполя. Типова гра в хованки після «бавовни», – написав Андрющенко.

Водночас у Бердянську попередньо – ураження в порту, який окупанти використовують як військову базу.

«Деталі згодом», – додав радник.

Нагадаємо, що в суботу, 13 січня, близько 8-ї години ранку прогриміли вибухи в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області.