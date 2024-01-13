«Бавовна» в Маріуполі й Бердянську: стало відомо про «прильоти» до окупантів (відео)
У тимчасово окупованих Бердянську та Маріуполі вранці 13 січня пролунали потужні вибухи. Попередньо, є влучання в казарму окупантів, а також ураження в порту, який окупанти використовують як військову базу.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів про наслідки «бавовни».
Водночас у Бердянську попередньо – ураження в порту, який окупанти використовують як військову базу.
«Деталі згодом», – додав радник.
Нагадаємо, що в суботу, 13 січня, близько 8-ї години ранку прогриміли вибухи в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області.Tweet