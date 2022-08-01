Без строку давності: повідомили про підозру у державній зраді колишньому командиру штурманської бойової частини корвета “Тернопіль”

Працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді колишньому командиру штурманської бойової частини корвета “Тернопіль” Станіславу Походощуку, який у 2014 році перейшов на бік ворога.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР.

Після захоплення окупантами його частини у Севастополі та корвету “Тернопіль”, офіцер зрадив присязі та перейшов на бік агресора.

Нині він проходить військову службу у 36 бригаді ракетних катерів балтійського флоту збройних сил російської федерації.

Слідчі ДБР зібрали достатньо доказів та заочно повідомили зраднику про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

ДБР наголошує, що всі зрадники та колаборанти будуть притягнуті до відповідальності. Злочини проти основ національної безпеки не мають строку давності.