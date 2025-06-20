Бездарна «зайвохромосомна» тварюка цинічно відреагувала на передачу Україні трупів свого нікому непотрібного «м’яса»
Помічник російського диктатора Володимир Мединський після передачі Україні тіл убитих солдатів РФ звинуватив Україну у фейках. Він порівняв це зі ще одним вкидом радянської пропаганди.
Як передає РБК-Україна, заяву Мединського наводить ТАСС.
Мединський прокоментував заяву міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка. Раніше той повідомив, що росіяни передали Україні тіло російського солдата в рамках обміну загиблими. При ньому було знайдено паспорт. Вбитим виявився Олександр Вікторович Бугаєв.
Мединський провів “історичну паралель” і приплів вигадки радянської пропаганди. За його словами, 1940 року “пропагандисти Йозефа Геббельса” нібито підкинули документи і свіжі газети до тіл польських офіцерів, щоб звинуватити в їхньому розстрілі НКВС. За версією Мединського, нацистські спецслужби інсценували злочин, щоб дискредитувати СРСР.
“Відкопати труп із документами свіженькими, з газетою з числом, що підтверджує дату розстрілу. Практично не зотлілий за ці роки”, – заявив він.
Він провів аналогію із сучасною ситуацією, звинувативши Україну в тому, що вона нібито “розкручує всією Східною Європою” версію про те, що серед переданих 6 тисяч тіл у рамках обміну – багато російських солдатів, “переодягнених у форму ЗСУ”.
“Це зроблено, щоб ось таким чином розгойдувати громадську думку України, породжувати уявлення… щодо пропорції втрат”, – додав Мединський.
Убивство польських офіцерів
Варто зауважити, що масове вбивство близько 22 тисяч польських громадян (включно з офіцерами) у Катині, Харкові, Калініні та інших місцях було скоєно НКВС за наказом Політбюро СРСР від 5 березня 1940 року. Це офіційно визнано РФ 1990 року, а 2010 року Держдума РФ підтвердила провину сталінського режиму.
Міжнародні дослідження (включно з німецькими, польськими, американськими та російськими) та архівні документи з СРСР однозначно доводять, що не нацисти, а НКВС скоїв масове вбивство. Сліди куль, тип боєприпасів, документи і не тільки вказують саме на радянські органи.
До слова, Росія вже не вперше передає Україні тіла своїх солдатів під виглядом українських. Про це раніше попереджав президент Володимир Зеленський.