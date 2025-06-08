Безпілотники атакували один з ключових заводів російського ВПК у Тульській області

“Азот” тісно працює з підприємствами, що виготовляють снаряди, корпуси БПЛА та засоби дистанційного мінування.

Уночі безпілотники атакували російський завод “Азот”, який є одним із ключових ланок ВПК РФ.

Про це інформує очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

“На Сумщині зараз важкі бої, СОУ роблять все можливе, аби наносити росіянам максимальні втрати. Тим часом, на росії підгорів “Азот”, — каже Коваленко.

Завод “Азот” у Тульській області є однією з ключових ланок російського ВПК. Там виготовляють вибухові речовини, зокрема тротил, що використовується в артилерійських снарядах, авіаційних бомбах і ракетах.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ підприємство переведене в режим воєнного часу. “Азот” тісно працює з підприємствами, що виготовляють снаряди, корпуси БПЛА та засоби дистанційного мінування. // LB.ua