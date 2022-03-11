Бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової знищили окупантів із Дагестана й Чечні

У результаті одного з останніх зіткнень у зоні бойових дій бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади знищили підрозділ росармії, що складався з військових із Дагестана й Чечні.

Про це повідомляють на сторінці 28 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада — Закарпатський легіон, пише Depo.Закарпаття.

Бійці надали документи кількох убитих ворогів, щоб їхні рідні могли побачити, яка доля чекає окупантів в Україні, й розповіли про це іншим прихильникам «русского міра».

Садиров Несредин Сулейманович 15.07.1981 року народження, уродженець с. Коммуна Дербентського района Республіки Дагестан; Курбанов Альберто Багадирович, 15.10.1982 року народження, уродженець с. Аглоби (аул) Дербентского района Республика Дагестан; Третьяков Андрій Альбертович, заступник командира взводу управління, командир відділення 1 гаубічної самохідно-артилерійської батареї в/ч 65384, гвардії сержант.

Згідно з довідковими матеріалами, військова частина 65384 дислокується в м. Шалі Чеченської республіки.