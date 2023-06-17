Бійці 37-ї бригади ЗСУ назвали французький AMX-10RC «снайперською гвинтівкою», — ЗМІ

Французький броньовик має комфортну і точну гармату F2, яка здатна вести прицільний вогонь на великій дистанції. Крім того, AMX-10RC оснащений системою управління вогнем, що дає змогу вести вогонь по рухомих об’єктах у будь-якому положенні башти.

Під час наступальних дій у районі Великої Новосілки на півдні Донецької області бійці 37 бригадою морської піхоти ВМС України застосували гарматні броньовики AMX-10RC. За підсумками боїв, українські захисники назвали французькі машини, які відіграли в успішному просуванні вирішальну роль — “снайперська гвинтівка”, повідомляють оглядачі порталу Army Recognition.

У публікації йдеться, що 37-а бригада очолила початковий штурм укріпленого міста, прорвавши російську оборону та проклавши шлях на південь уздовж річки Мокри Яли іншим українським підрозділам.

“Українські солдати порівнюють французький AMX-10RC/RCR зі “снайперською гвинтівкою” проти російських танків, відзначаючи його швидкісні можливості на полі бою та точність вогню зі 105-мм основної гармати”, — пишуть оглядачі.

І хоча машина не призначена для прориву ворожих укріплень, українські бійці, схоже, вміло використовують його сильні сторони — високу мобільність та комфортне точне озброєння.

Водночас оглядачі відзначили, що ще доведеться з’ясувати, як розгортання цих машин визначить хід бойових дій у цій війні, але ефективне використання можливостей AMX-10RC вже продемонстрували бійці Сил оборони.

Ймовірно, бійці ЗСУ порівняли легкий французький гарматний броньовик зі снайперською гвинтівкою через основну 105-мм гармату F2. Це універсальна гармата, яка здатна вести вогонь різними боєприпасами. При цьому дальність стрільби F2 залежить від типу снарядів, що використовуються.

При стрільбі стандартними фугасними снарядами або протитанковими фугасними снарядами HEAT (High Explosive Anti-Tank) гармата зазвичай має максимальну дальність стрільби до 2 500 метрів. Однак при стрільбі снарядами APFSDS (Armor Piercing Fin Stabilized Discarding Sabot), спеціально розробленими для пробивання броньованих цілей, ефективна дальність стрільби зброї може досягати приблизно 3000 метрів.

Також AMX-10RCR має модернізовану систему керування вогнем (СКВ) М401 СОТАС із лазерним далекоміром APX M550, який може працювати на дальності до 10000 метрів, з точністю до 5 метрів. СКВ дозволяє більш точно наводити зброю на ціль і вести вогонь по об’єктах, що рухаються в будь-якому положенні башти, підвищуючи загальну ефективність машини в бойових умовах.

Така вражаюча дальність у поєднанні з модернізованою системою керування вогнем дозволяє AMX-10RCR завдавати точних ударів на великих відстанях, забезпечуючи значну тактичну перевагу на полі бою, підсумували оглядачі. // Фокус