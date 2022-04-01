Бійці «Азова» не збираються здавати Маріуполь і битимуться до останнього – командир

Бійці полку «Азов» не збираються здавати заблокований російськими загарбниками Маріуполь і битимуться за місто до останнього.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв’ю Дмитру Гордону повідомив Герой України командир полку «Азов» Денис Прокопенко.

«Я їжджу по позиціях, спілкуюся з особовим складом, і вони приїжджають на командний пункт, і я не бачу в їхніх очах страху. Я бачу в їхніх очах ненависть… Коли люди після третього-четвертого поранення беруть у руки автомат, стиснувши зуби йдуть далі в бій, я не думаю, що цим людям страшно… Я можу пообіцяти сім’ям загиблих, що вам не буде соромно за нас. Тому що ми не збираємося здавати місто, ми битимемося до останнього, перемога буде однозначно за нами», — заявив командир. І додав: «Ми зробимо все, щоб смерті наших побратимів не були марними».

Прокопенко відзначив, що у бійців полку зв’язок із сім’ями є, але він обмежений, адже телевежі знищено, Інтернету в місті немає, електрики практично теж скрізь немає.

«Тому, якщо є спецзв’язок, якщо є спецзасоби, ми іноді зв’язуємося з рідними. Але це в дуже обмеженій кількості, тому дуже багато дзвінків надходить і від рідних і близьких для того, щоб поцікавитися, що з їхніми чоловіками та синами, які не виходять на зв’язок вже досить довгий час. І ми змушені ось так сповіщати вже через треті руки, в якому стані їхні родичі, де вони знаходяться, чи вони живі, здорові… Тому з сім’ями зв’язок дуже обмежений», — пояснив командир.

Він також розповів, що сім’ї бійців намагаються всіляко допомагати полку, вони сприяють операції з деблокади Маріуполя, збирають фінанси, техніку, кошти, амуніцію для того, щоб це сталося якнайшвидше. «Вони штурмують усі наші, скажімо, управлінські апарати у столиці, щоб продавити на ухвалення якогось військово-політичного рішення для проведення цієї операції. Тому в інформаційному полі максимально підтримують, допомагають, щоб це сталося якнайшвидше», — сказав Прокопенко.

Командир ще раз наголосив, що бійці полку «Азов» сподіваються на операцію деблокації Маріуполя і тому продовжують героїчно боротися із ворогом.

Як повідомлялося, російська агресія спричинила у Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Загарбники вбивають беззбройних мешканців, блокують гуманітарну допомогу. За словами Маріупольського міського голови Вадима Бойченка, станом на 27 березня у Маріуполі кількість жертв серед мирного населення становить близько 5 тис. осіб, з них близько 210 дітей. У заблокованому російськими загарбниками Маріуполі зараз перебувають близько 160 тис. мирних людей, вони благають про порятунок.

Маріуполь російські війська перетворили на величезну руїну, жителі з голоду втрачають свідомість на вулицях, ворожі авіабомби їх живцем ховають у бомбосховищах.

Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що війська росії майже знищили місто, тому з нього необхідно евакуювати всіх цивільних.