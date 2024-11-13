Бійці Нацгвардії відбили найбільший штурм РФ на Сіверському напрямку (відео)
Військові Нацгвардії відбили найбільший штурм РФ на Сіверському напрямку. Росіяни наступали на танках за підтримки бронетехніки та піхоти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну гвардію України.
Як розповіли військові, росіяни наступали на танках, бронетехніці з залученням піхоти – все одночасно поїхало в наступ по лінії бойового зіткнення на Сіверському напрямку.
“Але ворогу не вдалося досягти успіху. Воїни батальйону знищили бронетехніку противника, не віддавши жодної позиції. Окупанти зазнали великих втрат”, – додали у Нацгвардії.