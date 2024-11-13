Бійці Нацгвардії відбили найбільший штурм РФ на Сіверському напрямку (відео)

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Військові Нацгвардії відбили найбільший штурм РФ на Сіверському напрямку. Росіяни наступали на танках за підтримки бронетехніки та піхоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну гвардію України.

“Один з найбільших і найважчих штурмів, який відбивали бійці 3-го батальйону оперативного призначення “Свобода” бригади “Рубіж”, – йдеться у повідомленні.

Як розповіли військові, росіяни наступали на танках, бронетехніці з залученням піхоти – все одночасно поїхало в наступ по лінії бойового зіткнення на Сіверському напрямку.

“Але ворогу не вдалося досягти успіху. Воїни батальйону знищили бронетехніку противника, не віддавши жодної позиції. Окупанти зазнали великих втрат”, – додали у Нацгвардії.

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