Більшість американців не підтримують підхід Трампа щодо закінчення війни в Україні

Більшість зареєстрованих американських виборців не схвалюють підхід президента США Дональда Трампа щодо вирішення розв’язаної Росією війни проти України.

Про це свідчать дані опитування New York Times/Siena College, передає Укрінформ.

Зазначається, що загалом 56% респондентів не схвалюють підхід Трампа до війни. З них 42% висловили категоричне несхвалення, ще 12% – «скоріше не схвалюють».

Водночас підтримують дії Трампа 35% опитаних: з них 20% ‒ «рішуче схвалюють», ще 15% ‒ «певною мірою схвалюють». Ще 9% учасників опитування утримались від відповіді або не визначилися.

Найбільш критично налаштованими до політики Трампа щодо України є молоді виборці віком 18-29 років ‒ 66% висловили несхвалення і лише 25% підтримують.

Найвищий рівень підтримки спостерігається серед вікової групи 65+. Із них 40% підтримують, 52% ‒ проти його підходу.

Опитування проводилося англійською та іспанською мовами з мобільних і стаціонарних телефонів у період з 21 по 24 квітня серед 913 зареєстрованих виборців у США. Похибка вибірки серед зареєстрованих виборців становить 3,8%.