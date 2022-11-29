Гід покупця: вибір правильного туристичного (тактичного) взуття

Перш ніж вирушити у подорож, розумно мати відповідне туристичне взуття для цієї мети. Таке взуття має витримувати як вагу тіла, так і спорядження та вантажу. Іноді правильним вибором є міцні туристичні або тактичні черевики, але в інших випадках може бути достатньо кросівок, адаптованих для бігу по пересіченій місцевості. Найголовніше, щоб ваше взуття відповідало типу подорожі, яку ви плануєте.

Експерти мережі магазинів Strikeshop, які займаються поставками різноманітного тактичного та туристичного спорядження в Івано-Франківську, Львові, Дніпрі та Коломиї, поділились досвідом на що звернути увагу при виборі призначеного для великих навантажень взуття.

Як вибрати туристичне взуття

Спочатку подумайте, в якому середовищі ви будете перебувати. Наприклад, гори пред’являють інші вимоги до взуття, ніж якщо б ви здебільшого планували пересуватись по рівнині у теплих широтах. Ще одна річ, про яку слід пам’ятати, — це тривалість ваших подорожей.

Якщо у вас є важкий рюкзак для багатоденної подорожі, вам потрібні міцні, більш амортизаційні черевики для походів, ніж якщо ви носите рюкзак лише для одноденної подорожі. Пам’ятайте, що не варто поспішати в магазині, коли ви приміряєте різне взуття.

Похідне взуття чи туристичне взуття?

Туристичні, або тактичні черевики з високою халявою підходять для горбистої та вологої місцевості, або якщо ви носите важкі предмети на спині. Наприклад, вони ідеально підходять багатьом гірським туристам, або військовим. Взуття низької або середньої висоти підійде, якщо ви йдете по доглянутих стежках або з меншим рюкзаком. Тоді не потрібна така сильна опора для щиколоток.

Перевагою низьких туристичних черевиків є, перш за все, те, що вони краще дихають і легші. Незалежно від того, чи ви обираєте одні черевики, чи інші, вони повинні забезпечувати підтримку стопи та добре зчеплення з поверхнею, відводити вологу та провітрювати під час спекотних днів чи довгих подорожей.

Правильний розмір, посадка та підтримка

Розмір ваших туристичних, чи тактичних черевиків дуже важливий, і тут треба не дивитися сліпо на цифри на коробці. Перед найдовшим пальцем з носком на нозі потрібно мати хоча б на один сантиметр запасу. Помацайте взуття, щоб забезпечити належне зчеплення з щиколоткою та п’ятою, що запобігатиме натиранню.

Взуття також має добре сидіти по стопі та облягати її, щоб м’язи стопи могли розслабитися. Звичайно, взуття також має забезпечувати підтримку клишоногості. Деякі бренди випускають взуття трохи ширше в моделі, інші – трохи вужче.

Приверніть особливу увагу, щоб знайти взуття за розмірами для вашої ноги.