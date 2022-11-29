Гід покупця: вибір правильного туристичного (тактичного) взуття
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Перш ніж вирушити у подорож, розумно мати відповідне туристичне взуття для цієї мети. Таке взуття має витримувати як вагу тіла, так і спорядження та вантажу. Іноді правильним вибором є міцні туристичні або тактичні черевики, але в інших випадках може бути достатньо кросівок, адаптованих для бігу по пересіченій місцевості. Найголовніше, щоб ваше взуття відповідало типу подорожі, яку ви плануєте.
Експерти мережі магазинів Strikeshop, які займаються поставками різноманітного тактичного та туристичного спорядження в Івано-Франківську, Львові, Дніпрі та Коломиї, поділились досвідом на що звернути увагу при виборі призначеного для великих навантажень взуття.
Фото: strikeshop.com.ua
Як вибрати туристичне взуття
Спочатку подумайте, в якому середовищі ви будете перебувати. Наприклад, гори пред’являють інші вимоги до взуття, ніж якщо б ви здебільшого планували пересуватись по рівнині у теплих широтах. Ще одна річ, про яку слід пам’ятати, — це тривалість ваших подорожей.
Якщо у вас є важкий рюкзак для багатоденної подорожі, вам потрібні міцні, більш амортизаційні черевики для походів, ніж якщо ви носите рюкзак лише для одноденної подорожі. Пам’ятайте, що не варто поспішати в магазині, коли ви приміряєте різне взуття.
Похідне взуття чи туристичне взуття?
Туристичні, або тактичні черевики з високою халявою підходять для горбистої та вологої місцевості, або якщо ви носите важкі предмети на спині. Наприклад, вони ідеально підходять багатьом гірським туристам, або військовим. Взуття низької або середньої висоти підійде, якщо ви йдете по доглянутих стежках або з меншим рюкзаком. Тоді не потрібна така сильна опора для щиколоток.
Перевагою низьких туристичних черевиків є, перш за все, те, що вони краще дихають і легші. Незалежно від того, чи ви обираєте одні черевики, чи інші, вони повинні забезпечувати підтримку стопи та добре зчеплення з поверхнею, відводити вологу та провітрювати під час спекотних днів чи довгих подорожей.
Правильний розмір, посадка та підтримка
Розмір ваших туристичних, чи тактичних черевиків дуже важливий, і тут треба не дивитися сліпо на цифри на коробці. Перед найдовшим пальцем з носком на нозі потрібно мати хоча б на один сантиметр запасу. Помацайте взуття, щоб забезпечити належне зчеплення з щиколоткою та п’ятою, що запобігатиме натиранню.
Взуття також має добре сидіти по стопі та облягати її, щоб м’язи стопи могли розслабитися. Звичайно, взуття також має забезпечувати підтримку клишоногості. Деякі бренди випускають взуття трохи ширше в моделі, інші – трохи вужче.
Приверніть особливу увагу, щоб знайти взуття за розмірами для вашої ноги.
Будова та підошва взуття
Також важливо, щоб підошва взуття виконувала свою роботу. Підошва туристичного чи тактичного черевика повинна бути гнучкою, стійкою і мати такий малюнок протектора, що забезпечує зчеплення з пухкими, м’якими і мокрими поверхнями. Ви не повинні відчувати гострі камені через підошву, і ваша нога не повинна працювати без потреби, коли поверхня нерівна.
Якщо ви багато ходите по грунтовій місцевості, добре, якщо взуття буде мати низький профіль, тобто каблук близько до землі. Це зменшує ризик того, що ви ступите криво і підвернете ногу.
Шкіряні туристичні черевики
Шкіра, мабуть, найпоширеніший матеріал для туристичного взуття. Шкіряні черевики служать роками, якщо їх відмити від бруду і змастити. Крім того, вони гарно прилягають до стопи. Надзвичайно міцне взуття має рельєфний край гумової підошви, де взуття найбільше піддається зношенню.
Взуття з GORE-TEX є водонепроникним і пропускає вологу
Фото: strikeshop.com.ua
Туристичне та тактичне взуття часто має так звану мембрану, тобто бар’єр від вологи. Найпоширенішою з цих мембран є, наприклад, мембрана GORE-TEX. Цей матеріал став популярним в останні роки, оскільки він робить черевики водонепроникними, водночас пропускаючи вологу назовні. За взуттям Goretex потрібно доглядати та регулярно мити, інакше пори в мембрані забиваються брудом.
Ходіть у туристичних черевиках і надіньте подвійні шкарпетки
Перш ніж вирушати в далеку подорож, потрібно правильно взути туристичне взуття. Тоді ви уникнете непотрібних проблем, таких як натирання та тиск, які можуть легко зіпсувати навіть найприємніший день походу. Також майте на увазі, що вибір шкарпеток також важливий для комфорту.
Бавовна не підходить для походів, перевага віддається якісним вовняним або синтетичним шкарпеткам. Завжди носіть подвійні шари, щоб уникнути натирання: тонкі вовняні шкарпетки ближче до стопи, а потім пару звичайних шкарпеток. Уникайте шкарпеток зі швами або краями, які можуть натирати.