Біля Броварів унаслідок ворожого обстрілу згорів склад заморожених продуктів (фото)
Попередньо, жертв і постраждалих немає.
У Київській області після обстрілу згорів склад зберігання замороженої продукції.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
«12 березня о 03:50 у с. Квітневе Броварського району внаслідок обстрілу виникла пожежа складу зберігання замороженої продукції», — йдеться в повідомленні.
Попередньо, жертв і постраждалих немає.
Від ДСНС для гасіння пожежі залучали 20 осіб і 4 одиниці техніки. // LB.uaTweet