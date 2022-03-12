Біля Броварів унаслідок ворожого обстрілу згорів склад заморожених продуктів (фото)

Попередньо, жертв і постраждалих немає.

У Київській області після обстрілу згорів склад зберігання замороженої продукції.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«12 березня о 03:50 у с. Квітневе Броварського району внаслідок обстрілу виникла пожежа складу зберігання замороженої продукції», — йдеться в повідомленні.

Попередньо, жертв і постраждалих немає.

Від ДСНС для гасіння пожежі залучали 20 осіб і 4 одиниці техніки. // LB.ua