Біля Мар’їнки десантники 46-й окремої аеромобільної бригади знищили російські “танки-сараї”

Біля окупованої Мар’їнки українські десантники знищили декілька «танків-сараїв» окупантів. У 46-й окремій аеромобільній бригаді розповіли, що по росіянах влучно відпрацювала артилерія.

«Знищувати броньовану техніку ворога можуть не лише давно звичні FPV-дрони. Дуже вдало й чітко днями відпрацювали й наші каноніри», – зазначили десантники.

На оприлюдненому відео декілька російських танків, які повністю закрили решітками та маскувальними сітками, намагаються просунутися дорогою. Також на бронетехніку встановили мінний трал КМТ-7, щоб проходити через мінні загородження.

Один танк знищують на узбіччі біля дороги. Його зупинили між населеним пунктом Мар’їнка та Георгіївка. Другий «танк-сарай» не встиг навіть залишити район Мар’їнки та був знищений на дорозі, зазначає портал Мілітарний.

Український вогонь корегувався за допомогою розвідувальних безпілотників, які слідкуванні за пересування бронетехніки росіян.

Місця знищення російських танків на мапі Deepstate

На цьому напрямку на Донеччині росіяни намагаються просунутись за допомогою «танків-сараїв» до населеного пункту Георгіївка та прорвати українську оборону.

В українському Генштабі розповіли, що за добу завершились чотири бої поблизу Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки на Курахівському напрямку.

Георгіївка знаходиться на захід від Мар’їнки. Через це село лежить дорога на Курахове – один із ключових центрів оборони ЗСУ у Донецькій області.

Ураження російських “танків-сараїв” у районі Мар’їнки. Липень 2024. Україна. Кадри з відео ДШВ ЗСУ

У цьому районі наприкінці червня українські десантники розбили бронегрупу росіян та взяли полонених. Тоді на полі бою залишилося декілька «танків-сараїв», один бронетранспортер МТ-ЛБ та одна бойова машина піхоти БМП.