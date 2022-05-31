Біженка Аліна Коренюк впізнала свої речі на фотографії з російським танком

Фото зроблено в Попасній Луганській області наприкінці травня, на ньому повз зруйновані будинки їде танк із нанесеними літерами Z.

На бронемашині сидить російський солдат, який притримує речі, складені в коробки і загорнуті в тканину.

Коренюк каже ВВС News, що в коробці знаходиться бойлер, який вона не встигла встановити. Також вона впізнала скатертину, дитячу постільну білизну з персонажами Disney та ковдру. Вона додає, що постільною білизною, ймовірно, накритий телевізор або інша електроніка, яку вони залишили, коли змушені були тікати.

За словами Коренюк, фотографію зроблено за п’ять хвилин від її будинку… // Вартові еспресо