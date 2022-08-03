Біженці з України зможуть повернутися до ЄС у будь-який час – єврокомісар

Біженці з України, які перемістилися до Євросоюзу, а потім вирішили знову потрапити на Батьківщину, зможуть в умовах війни повернутися до ЄС у будь-який час.

Про це заявила єврокомісар із внутрішніх справ Ільва Йоханссон під час візиту до Києва 2 серпня, передає УНН з посиланням на DW.

“Ми завжди будемо готові з відкритим серцем прийняти українців, які мають потребу”, – заявила Йоханссон.

Повідомляється, що громадянам України дозволено вільно пересуватися територією європейської спільноти та працювати там. Вони також мають право на медичне обслуговування, житлоплощу, а діти – на здобуття освіти.

Як уточнило агентство dpa, українці, які виїжджають до України на постійній основі, мають відмовитися від статусу тимчасового захисту. У той же час, у разі повернення вони зможуть у будь-який час зареєструватися для відновлення його дії.

За даними Агентства ООН у справах біженців, понад 6 млн людей з України перемістилися в інші країни Європи.

Йоханссон, свою чергою, розповіла, що на залізничному вокзалі у Києві побачила довгу чергу українців з дітьми та багажем, які повернулися на Батьківщину. Єврокомісар вважає “великим кроком уперед”, що так багато жителів вирішили “повернутись додому та відновлювати Україну”.