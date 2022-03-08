Бізнесмен обіцяє $100 тисяч за упіймання сепаратистки Поклонської, яка вештається Херсонщиною в обозі окупантів

Сіяр Куршутов закликав українців знайти Поклонську і доставити її до найближчого відділення СБУ.

Український бізнесмен Сіяр Куршутов опублікував у своїх соцмережах пост, в якому гарантував 100 тисяч доларів людині, якій вдасться знайти сепаратистку Наталію Поклонську і доставити її у відділення СБУ.

«Це не жарт. Повідомте всім херсонцям про цю можливість легкого заробітку», — написав бізнесмен.

Нагадаємо, Наталія Поклонська приєдналася до російських окупантів у Херсонській області. Раніше народний депутат України Олексій Гончаренко оголосив «сафарі», закликавши херсонців затримати Поклонську. // УНІАН