Близько 100 окупантів, 5 танків та 10 бронемашин знищили ЗСУ на Харківському напрямку

Українські військові на Харківському напрямку завдали потужні удари по противнику. Знищено 5 танків, 10 одиниць бронетанкової техніки (БМП та БТР), а також колону підрозділів морської піхоти окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку 81 окремої аеромобільної бригади.