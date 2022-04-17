Близько 100 окупантів, 5 танків та 10 бронемашин знищили ЗСУ на Харківському напрямку
Українські військові на Харківському напрямку завдали потужні удари по противнику. Знищено 5 танків, 10 одиниць бронетанкової техніки (БМП та БТР), а також колону підрозділів морської піхоти окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку 81 окремої аеромобільної бригади.
«Завдяки точним розрахункам та іншим заходам, вогнем реактивників були нанесені потужні удари по наступаючим силам противника. Зокрема, за підтвердженою інформацією, противник зазнав великих втрат: 5 танків, 10 одиниць бронетанкової техніки (БМП та БТР) та близько сотні живої противника», — йдеться в повідомленні.