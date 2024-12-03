Близько трьох тисяч військових повернулися з СЗЧ за останні 72 години – ВСП

Близько трьох тисяч військовослужбовців повернулися на службу з СЗЧ за останні 72 години.

Про це повідомила кореспондентка УП з посиланням на заяву начальника управління запобігання вчиненню, виявлення і припинення правопорушень – заступника начальника Головного управління Військової служби правопорядку (ВСП) Збройних сил України Олександра Гринчука на брифінгу в Києві:

“Близько трьох тисяч військовослужбовців за останні 72 години стали до строю (після самовільного залишення частини – УП)”.

Він уточнив, що військові поновилися на службі відповідно до алгоритму, передбаченого законом про добровільне повернення тих, хто вперше самовільно залишив частину або дезертирував, що набув чинності 29 листопада.

Закон передбачає, що після повернення військовослужбовця командир має 72 години для продовження дії контракту або поновлення його на службі. До того ж поновлюються всі грошові, продовольчі і речові виплати, а також пільги і соціальні гарантії.

Водночас Гринчук повідомив, що впродовж листопада до лав ЗСУ повернулися близько 6 тисяч військовослужбовців, які самовільно залишили частини.