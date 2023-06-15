БМП Bradley довела свою «живучість», врятувавши життя бійцям після влучання в неї ракети

Бойова машина піхоти (БМП) Bradley врятувала екіпаж бійців ЗСУ після того, як до неї потрапила ракета від “Града”. Військові живі та здорові, тільки в одного з них легка контузія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника міністра оборони Ганни Маляр.

Так, під час бойового завдання БМП отримала пряме влучання ракети в башту з “Граду” та загорілася.

“Екіпаж безпечно евакуювався, а механік-водій (на третьому фото, – ред.) відвів бронемашину на безпечні позиції та загасив. Наслідки – легка контузія у одного з воїнів”, – розповіла вона.

За даними Маляр, екіпаж продовжує виконувати завдання на іншій техніці, а пошкоджений Bradley вже на ремонті.

“Цей приклад доводить, що заявлена виробником бронемашин непересічна бойова живучість – не просто слова. Не існує техніки, яку неможливо знищити, існує техніка, яка рятує життя”, – зазначила заступник міністра оборони.

У квітні 2023 року Пентагон підтвердив прибуття частини броньованих машин М2 Bradley, про надання яких оголошували в США. Крім того, у Міноборони України показали, як Україна вже наносить новий камуфляж на нову техніку.

БМП Bradley – основна бойова машина піхоти, що знаходиться на озброєнні механізованих військ армії США. На базі машини створено гусеничну платформу Bradley. Вона надійшла на озброєння в 1981 році після тривалих випробувань, що тривали з 1964 року. Бойова машина одержала назву на честь легендарного американського генерала часів Другої світової війни Омара Бредлі.