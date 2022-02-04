Бойовика «МДБ ДНР» викрили у знущаннях над військовополоненими та мирними громадянами в катівні «Ізоляція»
Служба безпеки України задокументувала злочинну діяльність бойовика так званої «МДБ ДНР». Він обвинувачується у жорстокому поводженні з військовополоненими та цивільним населенням, зокрема тортурах, що є порушенням законів та звичаїв війни.
У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що злочинні дії зловмисник вчиняв на території катівні «Ізоляція».
Керував «закладом» його кум на прізвисько «Палич». Контррозвідники СБ України затримали його в Києві у листопаді минулого року.
Слідчі органів безпеки заочно повідомили бойовику про підозру у вчиненні злочинів за статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);
- ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації);
- ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).
Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 15 років.
Найближчим часом планується оголосити зловмисника у розшук.
Триває досудове слідство.
Викриття проводило ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях спільно з УСБУ у Рівненській області за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.