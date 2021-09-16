Бойовики двічі обстріляли Щастя, поранено голову місцевої адміністрації, — штаб ООС (фото)

За попередніми даними, обстріл здійснено із застосуванням 82-мм міномета.

Сьогодні вранці російсько-окупаційні війська вкотре грубо порушили режим припинення вогню і двічі обстріляли місто Щастя на Луганщині.

Як інформує пресцентр операції Об’єднаних сил, о 6:40 та о 7:30 окупанти обстріляли Щастя з напрямку н. п. Весела Гора. За попередніми даними, обстріл здійснено із застосуванням міномета калібру 82 мм.

«Внаслідок обстрілу було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, а саме адміністративну будівлю відділу прикордонної служби, цивільний автомобільний транспорт та отримала поранення цивільна особа. Стан її здоров’я – задовільний», — йдеться у повідомленні.

Як повідомили у Щастинській міській військово-цивільній адміністрації, внаслідок обстрілу поранено голову ВЦА Олександра Дунця. Наразі його стан здоров’я задовільний.

Для з’ясування решти обставин на місці події працюють правоохоронні органи.

У Щастинській ВЦА виданню «Бабель» розповіли, що по місту випустили 5 мін калібру 82 мм, влучивши в одну з будівель, де перебувають співробітники Державної прикордонної служби. Керівника ВЦА Олександра Дунця після поранення госпіталізували.

Через обстріл в будівлі розбито 20 вікон, пошкоджено склопакети та вхідні двері. // LB.ua