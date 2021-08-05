Бойовики обстріляли багатоповерхівку в Красногорівці, є поранений (фото)

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Бойовики обстріляли багатоповерхівку в Красногорівці (Донецька область). В результаті поранення отримав один місцевий житель.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку керівника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Кириленка.

Прямим влучанням була пошкоджена квартира у багатоповерхівці на вулиці Східній, повідомив він.

«Поранена чоловіка — місцевого мешканця 1965 року народження», — зазначив Кириленко.

На місці працюють правоохоронці, встановлюючи усі обставини події.

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