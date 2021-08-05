Бойовики обстріляли багатоповерхівку в Красногорівці, є поранений (фото)
Бойовики обстріляли багатоповерхівку в Красногорівці (Донецька область). В результаті поранення отримав один місцевий житель.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку керівника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Кириленка.
Прямим влучанням була пошкоджена квартира у багатоповерхівці на вулиці Східній, повідомив він.
«Поранена чоловіка — місцевого мешканця 1965 року народження», — зазначив Кириленко.
На місці працюють правоохоронці, встановлюючи усі обставини події.