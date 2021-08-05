Бойовики обстріляли багатоповерхівку в Красногорівці, є поранений (фото)

Бойовики обстріляли багатоповерхівку в Красногорівці (Донецька область). В результаті поранення отримав один місцевий житель.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку керівника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Кириленка.