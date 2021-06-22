Бойовики, які загинули напередодні нібито від обстрілу ЗСІ, підірвалися на власних мінах

Російські гібридні сили понесли втрати 21 червня на Донбасі в районі селища Лозове (Донецька область) через підриви на власних мінах. Про це Радіо Свобода повідомив Віталій Саранцев, начальник пресслужби Операції Об’єднаних сил.

«Група осіб з числа незаконних збройних формувань Російської Федерації намагалася здійснити переміщення між власними позиціями – і потрапила на свої ж мінні загородження. Внаслідок цього відбувся вибух, і ця група понесла втрати загиблими і пораненими. Для того, щоб їх евакуювати, висунулася друга група – і так само потрапила на власне мінне поле», – уточнив Саранцев.

За його словами, вибухи сталися через те, що гібридні сили Росії хаотично мінують непідконтрольні Україні території як протипіхотними мінами, так і засобами дистанційного мінування.

Речник штабу ООС зазначив, що бійці ООС дотримуються режиму тиші і не ведуть вогонь у бік російських гібридних сил.

21 червня ЗМІ, підконтрольні угрупуванню «ДНР», звинуватили Україну у мінометному обстрілі району Лозового. За їхньою інформацією, трьох бойовиків вбили, ще один дістав важких поранень. Згодом, під час спроби евакуації, через обстріл санітарного автомобілю ще одного бойовика було вбито і чотирьох поранено.

За інформацією штабу ООС, за добу 21 червня на Донбасі зафіксували 14 порушень режиму припинення вогню.