Более 40 российских спецназовцев СОБРа попали в засаду ВСУ и были уничтожены вместе с командиром

Они заходили с территории Беларуси.

Вооруженные силы Украины продолжают отбиваться от армии Российской Федерации, которая пытается оккупировать нашу страну. Прошлой ночью ВСУ отразили наступление агрессора на Киев. А недавно поступила информация, что украинские защитники уничтожили группу спецназовцев СОБРа. Вместе с ними умер и командир — глава отряда СОБР в Кемеровской области Константин Огий.

Ранее он участвовал в боевых действиях на территории Афганистана и Чечни.

Информацией поделился портал «Тайга.инфо». Два источника, близкие к силовым ведомствам, дали журналистам следующий комментарий: «Попали в засаду. Колонну **** [расстреляли]. Пацаны — Красноярск и Новокузнецк. Наших погибло 42 человека, два отделения СОБРа. Еще неизвестно, сколько наших омоновцев».

Отряд Огия вторгся на территорию Украины со стороны Беларуси. Другой источник среди силовиков сообщил, что в засаде были уничтожены десятки человек. Сегодня, 28 февраля, самолет с их трупами должен прибыть в Россию.