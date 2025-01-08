БпЛА атакували Енгельс – місто базування російської стратегічної авіації (відео)

Попередньо є влучання у нафтосховище.

У мережі поширюються фото та відео масштабної пожежі у російському місті Енгельс, аеродром якого окупанти використовують для спорядження стратегічних бомбардувальників, що запускають по Україні крилаті ракети X-101.

За попередньою інформацією, займання у Саратовській області стало наслідком успішної роботи ударних безпілотників. Місцеві жителі повідомили про понад два десятки вибухів. Влучання зафіксовано у нафтосховище.

За непідтвердженими росіянами даними, влучання відбулося в нафтосоховище, яке використовує авіабаза.