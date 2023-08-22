БПЛА, які атакували аеродром у Сольцях, могли бути запущені з території Росії – британська розвідка

У розвідці Британії вважають, що якщо російський бомбардувальник Ту-22М3 і справді був знищений внаслідок атаки безпілотників, це «додає ваги» тому, що атаки БПЛА проти російських військових цілей здійснюються саме з території Росії, оскільки дрони, запущені поза її межами «навряд чи» здатні досягти аеродрому Сольці.

Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Британії, опублікованому у вівторок, 22 серпня.

У Британській розвідці заявили, що це вже третя успішна атака на російську дальню авіацію.

У звіті зазначили, що після втрати Росією Ту-22М3 «виникають сумніви» щодо здатності країни-агресорки захистити стратегічні об’єкти всередині країни.

19 серпня у Росії спалахнула пожежа на військовому аеродромі Сольці у Новгородській області, де базуються стратегічні бомбардувальники Ту-22М3.

У Міноборони РФ заявили про атаку безпілотників та додали, що намагалися збити їх зі стрілецької зброї.

Аеродром Сольці розташований у Новгородській області РФ, приблизно за 650 кілометрів від кордону з Україною.

Із цього аеродрому зокрема злітали російські Ту-22М3 перед атакою по Україні 15 серпня, коли російські ракети вдарили по Львову, Луцьку та Дніпру.

Росія часто використовувала бомбардувальники для запуску протикорабельних ракет по Україні. На початку повномасштабного вторгнення за допомогою них також здійснювалося інтенсивне бомбардування Маріуполя некерованими бомбами. // NV