Британська розвідка підтвердила ураження двох російських фрегатів класу «Гепард» у Каспійському морі

Український дрон пролетів над значною територією Росії і не був перехоплений.

Розвідка Британії підтверджує пошкодження щонайменше двох фрегатів РФ класу “Гепард” у Каспійському морі в результаті удару у рамках спецоперації ГУР МО України.

Про це повідомляє Міноборони Великобританії із посиланням на дані розвідки.

6 листопада 2024 року Україна ймовірно атакувала безпілотним літальним апаратом по порту Каспійськ в Росії. На момент удару у порту, ймовірно, перебували декілька кораблів ВМФ Росії, серед них щонайменше два фрегати класу “Гепард”, ймовірно, зазнали пошкоджень.

Ступінь пошкоджень кораблів невідомий, проте ймовірніше судна будуть відремонтовані швидко.

“Каспійська флотилія Росії, ймовірно, використовувався для масових атак по території України у 2022 році та для здійснення ударів впродовж 2023-2024 рр. Проте, малоймовірно, що російські кораблі, які були пошкоджені під час українського удару, були використані для прямих ударів по українській території”, — зазначили у Міноборони.

На тлі низької поточної активності РФ у Чорному морі, ця атака продемонструвала, що Україна може завдавати ударів по російських цілях у районах, які раніше вважалися безпечними для проведення операцій.

У відомстві додають, що український дрон, найімовірніше, пролетів над значною територією Росії, і не був перехоплений. Подібна атака, швидше за все, викличе занепокоєння у російського політичного і військового керівництва. // LB.ua