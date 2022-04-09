Будьте обережні! Біля Рубіжного окупанти знову влучили у цистерну з азотною кислотою

Біля Рубіжного на Луганщині російські окупанти знову влучили у цистерну з азотною кислотою.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.

«Знову хімічна атака! Біля Рубіжного орки знову влучили у цистерну з азотною кислотою! Терміново! Не виходьте з укриттів!Якщо Ви у приміщенні — закрийте двері та вікна!» — повідомив Гайдай.

Він попередив, що азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні та при попаданні на шкіру та слизові оболонки.

«Пари кислоти викликають подразнюючу дію на дихальні шляхи. При слабких отруєннях з’являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях — набряк легенів. Для захисту від парів і туману азотної кислоти користуються протигазами», — розповів Гайдай.

Він порадив підготувати захисні маски для обличчя, змочені содовим розчином.

«При місцевій дії на очі азотна кислота викликає тяжке ураження з великим некрозом рогової оболонки та кон’юнктиви, що призводить до втрати зору», — зазначив він.

Окрім того, Гайдай розповів про надання першої допомоги.

«При попаданні азотної кислоти в очі необхідно промити їх проточною водою протягом 10-30 хвилин. При попаданні на шкіру — уражену поверхню обмити водою, додаючи до неї питну соду, мило. При проковтуванні азотної кислоти показано промивання шлунка великою кількістю води. Слідкуємо за напрямом вітру», — написав Гайдай.

5 квітня повідомлялося, що у Рубіжному Луганської області російські окупанти влучили у цистерну з азотною кислотою.