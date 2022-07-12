«Бургомістр» та начальник «рибінспекції» на тимчасово окупованій Херсонщині у колабораціонізмі підозрюють групу осіб

Як встановили співробітники управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області Нацполіції, до початку повномасштабного російського вторгнення один із фігурант був депутатом Генічеської районної ради від забороненої в Україні політичної партії. Одразу після тимчасової окупації Херсонської області прихильники «руського міра» почали плідно співпрацювати з ворогом.

Чоловіки брали активну участь в організації та проведенні політичних заходів, організовували зняття українських прапорів із будівель державних органів України та заміни їх на прапори країни-агресора.

За підтримку та допомогу окупантам колишнього депутата призначили «бургомістром» Генічеська, а місцевого мешканця — начальником так званої «рибінспекції» м. Генічеська та Генічеського району.

На підставі отриманих доказів заступник Генерального прокурора повідомив так званому «меру» міста про підозру за ч. 5, ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність), а його колезі – за ч. 6, ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

За скоєне підозрюваним загрожує до дванадцяти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України