Бывший так называемый «народный губернатор» Донбасса Губарев открыто признал, что его жена принимала участие в организации военных преступлений

Весной 2022 года Екатерина Губарева была назначена заместителем гауляйтера Херсонской области. По словам Павла Губарева именно она организовала похищения и убийства людей, которые выходили на митинги за Украину.

Об этом пишет журналист Денис Казанский.

Екатерина Губарева вычисляла сторонников Украины в социальных сетях, после чего составила из них список, который передала полевому командиру «ДНР» Валентину Мотузенко (кличка Атаман Иванович). Мотузенко занимался похищением сторонников Украины.

В настоящий момент сами россияне посадили Валентина Мотузенко на подвал за мародерство.

По словам Павла Губарева, похищенных людей было так много, что для них не хватало тюрем, после чего их стали просто «закапывать в ямы».

Соответствующие инструкции Екатерине Губаревой давал Игорь Стрелков.

Подчеркиваю – речь идет даже не о комбатантах, а просто о мирных жителях Херсона, вся вина которых была лишь в том, что они были украинцами и выходили на мирные митинги.

Все не перестаю удивляться тому, насколько же туп Паша Губарев. Сам фактически написал заявление на свою жену в Гаагу. Тут готовый материал для пожизненного срока.