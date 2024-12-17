CCО показали, як знищують військових КНДР на Курщині: 50 солдатів за три дні (відео)

Спецпризначенці ССО оприлюднили відео бойової роботи зі знищення військових КНДР у Курській області, протягом трьох днів було вбито 50 північнокорейців, які беруть участь у війні на стороні Росії.

Про це повідомляє командування ССО Збройних сил у Facebook:

“Воїни 8 полк спеціального призначення ССО ім. Князя Ізяслава Мстиславича організували гарячий прийом північнокорейським військам у Курській області РФ. Протягом трьох днів оператори ССО знищили 50 ворожих військових та поранили ще 47”.

Повідомляється, що також у цей період воїни ССО уразили дві одиниці броньованої техніки, два автомобілі та один ворожий квадроцикл. Бої тривають.

УП