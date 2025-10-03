Частина руйнувань критичні – Нафтогаз прокоментував наслідки нічної російської атаки

Пошкодження є в Полтавській та Харківській областях.

Внаслідок масованої російської атаки в ніч на 3 жовтня по Україні пошкоджена значна кількість наших обʼєктів НАК «Нафтогаз України» у Полтавській та Харківській областях. Як заявили у компанії, частина руйнувань – критичні.

В Групі Нафтогаз назвали атаку 3 жовтня найбільшим масованим ударом по газовидобувних активах компанії від початку повномасштабної війни.

«По потужностях на Харківщині та Полтавщині випустили 35 ракет, зокрема суттєва кількість з них – балістичні, і 60 дронів. Частину вдалося збити. На жаль, не всі», – йдеться у повідомленні.

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький назвав атаку свідомим терором Росії, націленої виключно на те, щоб зірвати опалювальний сезон і позбавити компанію можливості забезпечувати українців теплом взимку.

«Триває ліквідація наслідків удару. Працюємо з партнерами України, щоб реагування на цей удар та його вплив на загальну ситуацію було оперативним та достатнім», — запевнив Корецький. // Дзеркало тижня