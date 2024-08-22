Через атаку ворога на прикордонні Сумщини є загиблі та поранена

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 22 серпня 2024 року близько 13:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти скинули на цивільну інфраструктуру Есманьської громади Шосткинського району два КАБи. Унаслідок атаки окупантів загинуло двоє цивільних чоловіків, яким 74 та 67 років, дружина одного із загиблих отримала поранення та була госпіталізована.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління Служби безпеки України в Сумській області.

Сумська обласна прокуратура