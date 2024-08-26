Через масовану російську атаку по Україні затримуються деякі поїзди: список від УЗ

City Express у Києві та Дніпрі йдуть за графіком.

Через масовану атаку, якої росіяни завдають по Україні з самого ранку, 26 серпня, рух деяких поїздів відбувається із затримками. Про це повідомили в «Укрзалізниці».

«У зв’язку з масштабною атакою ворога маємо декілька знеструмлень по різних регіонах. Виведено резервні тепловози, усі поїзди далекого сполучення продовжать рух», – йдеться у повідомленні.

Також вказано, що електропоїзди також рухаються із затримками. Енергетики працюють на місцях.

«City Express у Києві та Дніпрі – за графіком», – додали в УЗ.

На сайті «Укрзалізниці» вказано, що затримуються такі поїзди:

ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ