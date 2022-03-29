Через росіян сотням мільйонів європейців загрожує радіація — Генштаб ЗСУ

Окупанти свідомо використовують Чорнобильську зону для транспортування та накопичення боєприпасів, зазначили у Генштабі української армії.

Діяльність російських окупаційних сил у Чорнобильській зоні може призвести до радіаційного зараження сотень мільйонів європейців.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ станом на 18:00 у соціальній мережі Facebook.

«Російська Федерація та її численна агентура в міжнародних організаціях заперечує факти транспортування та накопичення російськими військами великої кількості боєприпасів в безпосередній близькості до об’єкта «Укриття» Чорнобильської АЕС. Діяльність російських окупаційних військ в будь-який момент може призвести до детонації боєприпасів, пошкодження «Укриття» та радіаційного зараження території, де мешкають сотні мільйонів європейців», — йдеться у повідомленні.

У цьому зв’язку наголошується, що, як і в більшості інших випадків, РФ та її агенти впливу поширюють дезінформацію.

«Використання Чорнобильської зони для транспортування та накопичення боєприпасів, а також розміщення командних пунктів російських військ здійснюється свідомо, оскільки Збройні Сили України не можуть вести на території зони відчуження бойові дії. Ризик детонації російських боєприпасів є високим і без ведення бойових дій, у зв’язку з нехтуванням окупантами заходами безпеки, а також масовим використанням старих та некондиційних боєприпасів. Такі інциденти трапляються на російських складах та арсеналах регулярно і в мирний час, що є загальновідомим», — заявили у Генштабі.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, і окупанти взяли під контроль всі об’єкти ЧАЕС, розташовані в зоні відчуження.

Пізніше — 9 березня — в результаті дій супротивника ЧАЕС повністю було знеструмлено.

Україна того ж дня повідомила в Міжнародне агентство з атомної енергії про те, що АЕС відключена від електромережі та втратила зовнішнє електропостачання.

Через кілька днів ЧАЕС змогли забезпечити додатковим запасом дизельного палива для дизельних електростанцій, які забезпечують аварійне електроживлення сховищ відпрацьованого ядерного палива.

Потім електропостачання Чорнобильської АЕС було відновлено, але наступного ж дня супротивник ще раз пошкодив лінії електропостачання. Незабаром пошкодження вдалося полагодити, й електропостачання ЧАЕС відновилося. // УНІАН