Через сьогоднішній обстріл російськими окупантами Запорізька АЕС опинилась за крок від катастрофи
Президент України Володимир Зеленський наголошує, що через сьогоднішній обстріл окупантів Запорізька атомна електростанція опинилась за крок від радіаційної катастрофи.
Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців, опублікованому у соціальній мережі Facebook.
“Сьогодні ж говорив з президентом Франції Еммануелем Макроном – понад півтори години. Дуже змістовні переговори. Передусім про ситуацію на фронті, про оборонну підтримку України. Я вдячний пану президенту та всьому народу Франції за незмінне прагнення захистити наші спільні європейські цінності, нашу спільну об’єднану Європу”, – заявив Зеленський.
При цьому, як відзначив Зеленський, окремо й дуже детально під час розмови з Макроном розглядалася ситуація на Запорізькій атомній станції.
“Обмінялися оцінками результатів місії МАГАТЕ на станцію – до речі, завтра мають бути представлені висновки місії. Сподіваюся, що вони будуть об’єктивними”, – заявив президент.
“Тим паче, що сьогодні через черговий російський провокативний обстріл була пошкоджена остання лінія енергопередачі, яка зʼєднувала станцію з енергосистемою України. Знову – це вже вдруге – через російську провокацію Запорізька станція опинилась за крок від радіаційної катастрофи”, – наголосив Зеленський.
“Вважаю той факт, що Росія робить це саме зараз, саме напередодні висновків МАГАТЕ, дуже красномовним. Обстріл території ЗАЕС означає, що державі-терористу байдуже, що скаже МАГАТЕ, її не хвилює, що вирішить міжнародна спільнота. Росія зацікавлена лише в тому, щоб ситуація залишалась найгіршою найдовше”, – додав Зеленський.
“Це можна виправити тільки посиленням санкцій, тільки офіційним визнанням Росії державою-терористом – на всіх рівнях”, – відзначив глава держави.
“Україна має дуже чітку, прозору й чесну позицію: поки ми контролювали станцію, там не було жодної загрози радіаційної катастрофи. Щойно прийшла Росія, одразу став можливим найгірший сценарій, який тільки можна уявити. На це потрібна міжнародна реакція – від ООН до кожної просто нормальної держави”, – заявив Зеленський.
Як повідомлялося, Запорізька АЕС, яка перебуває під контролем російських окупантів, знову відключена від енергоживлення внаслідок обстрілів.
Як повідомили в НАЕК “Енергоатом”, протягом останніх трьох діб російські війська продовжують інтенсивні обстріли території навколо Запорізької АЕС. Внаслідок цього були пошкоджені та відключені лінії електропередачі.
Сьогодні, 5 вересня, внаслідок пожежі, яка сталася через обстріли, відключилась ще одна ЛЕП – остання, яка з’єднувала вузол ЗАЕС/ЗаТЕС із енергосистемою України. Як наслідок – розвантажений та відключений від мережі єдиний працюючий енергоблок №6, який живить власні потреби ЗАЕС. // УНІАН
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