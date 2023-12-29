Чергова масована російська атака по містах України, є загиблі та поранені
У Києві – пошкоджено будинки і метро, виникла пожежа на складах, є поранені
У Києві є пошкодження в декількох районах внаслідок російської атаки. Є поранені – їхня кількість з’ясовується. Всі служби на місці, повідомив мер міста Віталій Кличко.
Станом на 9:24 відомо про 14 поранених у Києві, повідомили в МОЗ. Виклики продовжують надходити.
Станом на 9:06 відомо, що в Подільському районі горить склад на площі орієнтовно 3000 м2. Багато поранених, кількість уточнюється, повідомив голова КМВА Сергій Попко.
Проводиться пошук потерпілих.
В Святошинському районі зафіксовано загоряння житлового незаселеного багатоповерхового будинку. На іншій локації є загорання трьох припаркованих автомобілів. Обидві пожежі ліквідовано. Виявили одного потерпілого.
В Шевченківському районі, попередньо, є пошкодження житлового будинку. Загорання на території гаражів ліквідовано. Також зафіксована пожежа на території складських приміщень і на нежитловій забудові. Попередньо, виявлено шість постраждалих. В Шевченківському районі також виявлено загорання в недобудованому бізнес-центрі. Інформація щодо потерпілих з`ясовується.
В Дарницькому районі є пошкодження житлового будинку. Попередньо, без потерпілих та загоряння.
О 8:59 Кличко повідомив, що орієнтовно троє людей під завалами пошкодженого уламками ракети складського приміщення в Шевченківському районі. Трьох людей дістали. Пошуково-рятувальна операція триває.
“Вибухом пошкоджена будівля станції метро «Лукʼянівська». Станція працює як укриття. Поїзди слідують через станцію без зупинки”, – повідомив Кличко.
Постраждалих унаслідок цього влучання немає. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Водночас внаслідок влучання у будівлю школи є сім постраждалих, серед них дитина. На жаль, одна людина загинула, повідомили в МОЗ.
“Внаслідок падіння уламків збитого дрона-камікадзе, якого ворог спрямував через житлові квартали, спалахнула пожежа в багатоповерхівці, яку оперативно ліквідовано. Постраждалих немає”, – йдеться в повідомленні ДСНС про пошкодження будинку.
Усім мешканцям будинку надавалась психологічна допомога.
***
У Дніпрі внаслідок атаки росіян є загиблі та постраждалі, пошкоджено пологовий будинок
Про це повідомив мер міста Борис Філатов.
“Всі місцеві служби повністю напоготові та працюють разом з ДСНС під керівництвом ВЦА”, − зазначив він.
“Перепрошую, але подробиць не буде, бо як ви знаєте, у випадках обстрілів, я ніколи і нічого не коментую до заяв керівника області Сергія Лисака”, − додав міський голова.
Філатов також закликав мешканців зберігати спокій та інформаційну гігієну.
Пізніше влучання в пологовий будинок і торговий центр у Дніпропетровській області підтвердив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
У міській раді повідомили, що у Дніпрі призупинено рух за тролейбусними маршрутами №19, “А”, “Б” та трамвайним маршрутом №11, також рух маршрутки №156.
***
У Львові пошкоджено житловий будинок, є постраждалі і загиблий
У Львові внаслідок російської атаки є влучання в житловий будинок. Станом на 9:25 відомо про одного загиблого і вісьмох поранених, повідомив мер міста Андрій Садовий.
Окрім того, пошкоджено три школи та дитячий садок. До того під час попередньої хвилі атаки у Львові пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.