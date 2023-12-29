Чергова масована російська атака по містах України, є загиблі та поранені

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Фото: Національна поліція України

У Києві – пошкоджено будинки і метро, виникла пожежа на складах, є поранені

У Києві є пошкодження в декількох районах внаслідок російської атаки. Є поранені – їхня кількість з’ясовується. Всі служби на місці, повідомив мер міста Віталій Кличко.

Станом на 9:24 відомо про 14 поранених у Києві, повідомили в МОЗ. Виклики продовжують надходити.

Станом на 9:06 відомо, що в Подільському районі горить склад на площі орієнтовно 3000 м2. Багато поранених, кількість уточнюється, повідомив голова КМВА Сергій Попко. 

Проводиться пошук потерпілих.

В Святошинському районі зафіксовано загоряння житлового незаселеного багатоповерхового будинку. На іншій локації є загорання трьох припаркованих автомобілів. Обидві пожежі ліквідовано. Виявили одного потерпілого.

В Шевченківському районі, попередньо, є пошкодження житлового будинку. Загорання на території гаражів ліквідовано. Також зафіксована пожежа на території складських приміщень і на нежитловій забудові. Попередньо, виявлено шість постраждалих. В Шевченківському районі також виявлено загорання в недобудованому бізнес-центрі. Інформація щодо потерпілих з`ясовується.

В Дарницькому районі є пошкодження житлового будинку. Попередньо, без потерпілих та загоряння.

О 8:59 Кличко повідомив, що орієнтовно троє людей під завалами пошкодженого уламками ракети складського приміщення в Шевченківському районі. Трьох людей дістали. Пошуково-рятувальна операція триває.

“Вибухом пошкоджена будівля станції метро «Лукʼянівська». Станція працює як укриття. Поїзди слідують через станцію без зупинки”, – повідомив Кличко.

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В Одесі внаслідок удару росіян сталася пожежа в багатоповерхівці, пошкоджено школу
Під час атаки ворожих безпілотників в Одесі уламок збитого дрона впав на багатоповерховий будинок, унаслідок чого спалахнула пожежа.

Постраждалих унаслідок цього влучання немає. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Водночас внаслідок влучання у будівлю школи є сім постраждалих, серед них дитина. На жаль, одна людина загинула, повідомили в МОЗ.

“Внаслідок падіння уламків збитого дрона-камікадзе, якого ворог спрямував через житлові квартали, спалахнула пожежа в багатоповерхівці, яку оперативно ліквідовано. Постраждалих немає”, – йдеться в повідомленні ДСНС про пошкодження будинку.

Усім мешканцям будинку надавалась психологічна допомога.

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У Дніпрі внаслідок атаки росіян є загиблі та постраждалі, пошкоджено пологовий будинок

Про це повідомив мер міста Борис Філатов.

“Всі місцеві служби повністю напоготові та працюють разом з ДСНС під керівництвом ВЦА”, − зазначив він.

“Перепрошую, але подробиць не буде, бо як ви знаєте, у випадках обстрілів, я ніколи і нічого не коментую до заяв керівника області Сергія Лисака”, − додав міський голова.

Філатов також закликав мешканців зберігати спокій та інформаційну гігієну.

Суспільне написало про приліт в один з торговельних центрів і у пологовий будинок. Зокрема, у будівлі медзакладу вибиті вікна. У МОЗ згодом повідомили, що внаслідок влучання суттєво пошкоджено будівлю медзакладу. Усі пацієнти і медперсонал встигли перейти в укриття.

Пізніше влучання в пологовий будинок і торговий центр у Дніпропетровській області підтвердив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

У міській раді повідомили, що у Дніпрі призупинено рух за тролейбусними маршрутами №19, “А”, “Б” та трамвайним маршрутом №11, також рух маршрутки №156.

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У Львові пошкоджено житловий будинок, є постраждалі і загиблий

У Львові внаслідок російської атаки є влучання в житловий будинок. Станом на 9:25 відомо про одного загиблого і вісьмох поранених, повідомив мер міста Андрій Садовий.

Фото: Телеграм-канал Андрія Садового

Окрім того, пошкоджено три школи та дитячий садок. До того під час попередньої хвилі атаки у Львові пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

LB.ua
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