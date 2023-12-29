Чергова масована російська атака по містах України, є загиблі та поранені

У Києві – пошкоджено будинки і метро, виникла пожежа на складах, є поранені

У Києві є пошкодження в декількох районах внаслідок російської атаки. Є поранені – їхня кількість з’ясовується. Всі служби на місці, повідомив мер міста Віталій Кличко.

Станом на 9:24 відомо про 14 поранених у Києві, повідомили в МОЗ. Виклики продовжують надходити.

Станом на 9:06 відомо, що в Подільському районі горить склад на площі орієнтовно 3000 м2. Багато поранених, кількість уточнюється, повідомив голова КМВА Сергій Попко.

Проводиться пошук потерпілих.

В Святошинському районі зафіксовано загоряння житлового незаселеного багатоповерхового будинку. На іншій локації є загорання трьох припаркованих автомобілів. Обидві пожежі ліквідовано. Виявили одного потерпілого.

В Шевченківському районі, попередньо, є пошкодження житлового будинку. Загорання на території гаражів ліквідовано. Також зафіксована пожежа на території складських приміщень і на нежитловій забудові. Попередньо, виявлено шість постраждалих. В Шевченківському районі також виявлено загорання в недобудованому бізнес-центрі. Інформація щодо потерпілих з`ясовується.

В Дарницькому районі є пошкодження житлового будинку. Попередньо, без потерпілих та загоряння.

О 8:59 Кличко повідомив, що орієнтовно троє людей під завалами пошкодженого уламками ракети складського приміщення в Шевченківському районі. Трьох людей дістали. Пошуково-рятувальна операція триває.

“Вибухом пошкоджена будівля станції метро «Лукʼянівська». Станція працює як укриття. Поїзди слідують через станцію без зупинки”, – повідомив Кличко.