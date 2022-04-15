Чергова провокація: рашисти анонсують свій злочин, який вже валять на ЗСУ

Рашисти спочатку повідомляють, що Україна обстріляє територію з мирним населенням, а пізніше самі обстрілюють ці позиції, роблячи черговий інфопривід і виправдовуючи цим свої військові злочини.

Про це інформує Центр протидії дезінформації при РНБО України, пише УНН.

«Зараз мережею поширюється фейкова інформація про те, що ЗСУ начебто збирають несанкціонований мітинг (санкціонованих в ОРДЛО немає) для подальшого обстрілу ракетою «Точка-У». Рашисти перестраховуються і заздалегідь готують населення до обстрілу зброєю, що за їхніми словами, є лише в Україні», — інформують у ЦПД.

При цьому відзначається, що офіційні пабліки рф з півмільйоною аудиторією не пишуть, щоб люди залишались вдома, а лише «попереджають» про майбутній обстріл.

«Пропагандисти обрали методику кількості, а не якості провокацій», — додають у центрі.

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Центр протидії дезінформації при РНБО України раніше попередив про ймовірні провокації з боку росії — з повідомленнями про «масове знищення мирного населення ОРДЛО».