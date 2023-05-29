Чергова ракетна атака рашистів – вибухи у центральних районах Києва, падіння уламків в Оболонському районі (фото)

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи у Києві, у центральних районах, і закликав перебувати в укриттях.

“Вибухи в місті! В центральних районах. Залишайтеся в укриттях!” – написав Кличко.

“В Оболонському районі повідомлення про падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги. Всі служби прямують на місце”.

У КМВА повідомили про роботу ППО у Києві.

У Київській ОВА повідомили про ракетну атаку і роботу ППО, тим часом у Києві, Київській та низці інших областей триває повітряна тривога. // УНН