Чергова ракетна атака рашистів – вибухи у центральних районах Києва, падіння уламків в Оболонському районі (фото)
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи у Києві, у центральних районах, і закликав перебувати в укриттях.
“Вибухи в місті! В центральних районах. Залишайтеся в укриттях!” – написав Кличко.
“В Оболонському районі повідомлення про падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги. Всі служби прямують на місце”.
У КМВА повідомили про роботу ППО у Києві.
У Київській ОВА повідомили про ракетну атаку і роботу ППО, тим часом у Києві, Київській та низці інших областей триває повітряна тривога. // УННTweet