Чергова російська атака на Харків: троє постраждалих, пошкоджені 11 багатоповерхівок, два дитсадки і наукове підприємство

У Харкові внаслідок російських ударів уночі було пошкоджено щонайменше 13 будівель, вибито понад 130 вікон.

Про це повідомила у Телеграмі Харківська міська рада, передає Укрінформ.

“У Київському районі зафіксовано пошкодження щонайменше 13 будівель внаслідок атаки безпілотників, яка сталася вночі та вранці 31 березня. Було вибито 120 вікон у квартирах, ще 11 – у місцях загального користування”, – йдеться у дописі.

Міський голова Ігор Терехов уточнив, що пошкоджені 11 багатоповерхівок, два дитячі садки та п’ять приміщень одного з науково-виробничих підприємств.

Комунальні служби продовжують прибирати бите скло і сміття та закривають віконні контури.

Як розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, з другої години ночі до шостої ранку росіяни завдали шість ударів по промисловій зоні у Київському районі, внаслідок вибухів сталася масштабна пожежа. Троє постраждалих, про яких було відомо вранці – співробітники підприємств віком від 50 до 60 років. У двох чоловіків гостра реакція на стрес, ще в одного – садна, всім надали медичну допомогу на місці.

Для удару ворог використав “Герань-2”, зазначив Чубенко. За фактами обстрілів відкрито кримінальні провадження за ч.1 ст. 438 (Порушення законів і звичаїв війни).

За інформацією пресслужби ДСНС на 9:40, внаслідок російських ударів виникли пожежі загальною площею понад 3900 кв. м.

Ліквідація наслідків ворожої атаки триває, до гасіння залучені 68 рятувальників і 19 одиниць техніки ДСНС, працюють кінологічний та піротехнічний розрахунки.

Як повідомлялося, внаслідок російських ударів по Харкову постраждали троє людей.