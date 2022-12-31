Чергова російська ракетна атака: вибухи сталися у трьох районах Києва, є загиблий та поранені (фото)

Є руйнування внаслідок атаки росіян.

Один з вибухів під час повітряної тривоги пролунав між житловими будинками в Солом‘янському районі Києва.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав у Телеграм.

“Один з вибухів пролунав між житловими будинками в Солом‘янському районі столиці. Всі служби слідують на місце. Деталі – згодом”, – написав Кличко.

Також потім мер додав, що вибухи сталися в Печерському та Голосіївському районах. Є руйнування. Рятувальники і медики слідують на місця.

“У Печерському та Голосіївському районах пролунали вибухи. Є руйнування, пошкодження зазнав готельний об‘єкт”, – додав заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

У Солом’янському районі уламки ракети потрапили у приватний будинок, уточнили в Офісі президента.

Оновлено. Внаслідок російського удару є загиблий.

“За інформацією на даний момент, у Києві загинув літній чоловік, та семеро постраждалих у двох місцях вибухів у Солом’янському районі. Одна людина – в украй важкому стані.”, – написав Кличко.

Нагадаємо, Росія запустила по Україні ракети, оголошено повітряну тривогу в усіх областях. Через загрозу ракетного удару Росії на Одещині та декількох інших областях тимчасово обмежують електропостачання. // LB.ua