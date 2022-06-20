Черговий ракетний удар по Харківщині: пошкоджено будівлі навчального закладу

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, в ніч на 20 червня 2022 року російські військові здійснили ракетний удар по смт Мала Данилівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлі навчального закладу, гуртожитки та два автомобілі.

Досудове розслідування здійснюється СВ Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура