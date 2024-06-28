Черговий російський дар по Дніпру. Стало відомо про одного загиблого, жертв може бути більше, – МВС
У Дніпрі вже відомо про одного загиблого внаслідок ракетного удару росіян по дев’ятиповерхівці, ще шестеро людей постраждало. Водночас жертв може бути більше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.
Він також розповів, що рятувальники продовжують розбирати завали. У квартирах заблоковані люди.
Одного чоловіка надзвичайники врятували з автомобіля – потерпілого засипало частинами понівеченого будинку.
“Всі профільні служби на місцях. Потерпілим надається необхідна допомога”, – додав глава МВС.
Як пізніше повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, кількість постраждалих зросла до шести людей. Серед них 7-місячне немовля. У дівчинки отруєння продуктами горіння.
Троє місцевих у важкому стані. Це жінки 27 та 30 років та 29-річний чоловік. Інші – у середньому стані.
“У багатоповерхівці понівечені чотири поверхи. Там у квартирах ймовірно заблоковані люди. Як і в автівках навколо місця ракетної атаки”, – зазначив Лисак.
Ракетний удар по Дніпру
Російські окупанти сьогодні, 28 червня, увечері завдали ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі.
Росіяни своїм ударом знищили чотири поверхи будинку, є загиблий та постраждалі.