Черговий цинічний злочин росіян – у селі Багатир окупанти вбили подружжя та їхнього сусіда
7 листопада, близько 20.00 години росіяни атакували село з РСЗВ «Смерч». Зафіксовано 10 прильотів по житловому сектору.
На місці ударів працювали слідчо-оперативна група поліції та «білі янголи» Великоновосілківського напрямку.
Внаслідок прямого влучання в один з будинків під завалами опинилися господарі та сусід. Люди намагалися сховатися від ворожого обстрілу в підвалі, але, на жаль, загинули.
Під час рятувально-пошукових робіт поліцейські спільно з працівниками ДСНС дістали з-під завалів тіла трьох загиблих.
Внаслідок атаки пошкоджено понад 10 приватних будинків, автомобілі. Правоохоронці обійшли постраждалий район та з’ясували, яка допомога потрібна людям.
Поліція висловлює співчуття родинам загиблих і закликає людей евакуюватися з прифронтових населених пунктів.