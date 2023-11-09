Черговий цинічний злочин росіян – у селі Багатир окупанти вбили подружжя та їхнього сусіда

7 листопада, близько 20.00 години росіяни атакували село з РСЗВ «Смерч». Зафіксовано 10 прильотів по житловому сектору.

На місці ударів працювали слідчо-оперативна група поліції та «білі янголи» Великоновосілківського напрямку.

Внаслідок прямого влучання в один з будинків під завалами опинилися господарі та сусід. Люди намагалися сховатися від ворожого обстрілу в підвалі, але, на жаль, загинули.

Під час рятувально-пошукових робіт поліцейські спільно з працівниками ДСНС дістали з-під завалів тіла трьох загиблих.

Внаслідок атаки пошкоджено понад 10 приватних будинків, автомобілі. Правоохоронці обійшли постраждалий район та з’ясували, яка допомога потрібна людям.

Поліція висловлює співчуття родинам загиблих і закликає людей евакуюватися з прифронтових населених пунктів.

Поліція Донецької області